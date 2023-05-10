Erdoğan'ın yeniden seçilince atacağı ilk adım belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra anayasa değişikliğini gündeme getireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkik ettik. Demokrasimizin standardını yükselttik, yargının bağımsızlığı ilkesine. Esasen yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışma konusu olmaktadır. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Bu ihanet çetesini yargımızdan temizleyerek yeni bir dönem başlattık. Yargımızın terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye de hepimiz şahidiz.

Yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu almaktadır. Ülkemizde bu tartışmalar kurumları yıpratıcı olmuştur. Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha fazla güvenmekte. Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine taşıyacağız. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz.

"KAYBEDECEK TEK BİR ANIMIZ YOK"

İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Sokak kavgalarının terör eylemlerine evrildiği yılları yaşadık. Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 80'li ve 90'lı yıllar izlendi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat hafızalarımızda hala canlıdır. Bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız ve günümüz yoktu.

Önceki süreçlerden farklı olarak biz duruşumuzla farklı durmayı başardık. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerimizi telafi etme çabası vardır. Biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık.

15 Temmuz gecesi bir şey söylemiştim; biz milletin üzerinde bir güç tanımıyoruz. Bu güç bizi vesayetin cenderesinden kurtardığı gibi darbecilerin silahlarının namlularına da göğsünü siper etti.