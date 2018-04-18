Erken seçim kararında ''FETÖ kumpası'' iddiası

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Faruk Demirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararı almasıyla ilgili çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Bahçeli'nin seçim kararı almasındaki en önemli gerekçelerden birinin FETÖ'nün hala deşifre edilemeyen bazı elamanlarının MHP'ye yönelik kumpas hazırlığı içinde olması.



Faruk Demirel, Duygu Demirdağ'ın sunduğu CNN TÜRK Ana Haber'de şu açıklamalarda bulundu:

Devlet Bahçeli, erken seçim çağrısıyla ilgili dün grup konuşmasında gerekçelerini açıklamıştı. Ama bu açıklamaların haricinde bazı ilginç bilgiler de var. FETÖ'nün bazı elemanlarının İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve yargırda kendisini gizleyen örgüt elamanlarının, MHP'ye yakın ülkücü camiaya yakın bazı akademisyenlerle ilgili bazı kumpaslar kurmak üzere olduğu yönünde iddialar var.

Bu konuda devletin yetkili kurulları ve AK Partili yetkililer Devlet Bahçeli'ye uyarılarda bulunulmuş, bazı bilgiler iletilmiş. Bahçeli de bu uyarılar üzerine hükümet yetkilileri ile bazı temeslarda bulunmuş, örneğin Adalat Bakanı Abdülhamit Gül ile.

Seçimlere bir buçuk yıl var, Bahçeli de bu tarz operasyonlara hem MHP'nin hem de AK Parti'nin açık hale geldiğini, önümüzdeki dönemde bu ititfakın FETÖ operasyonuyla sıkıntıya girebileceği endişesini taşımış. Bu yüzden de erken seçime gidilmesi tavsiyesinde bulunmuş.