Eski AK Partili isim ''AK Parti içinde rahatsız olanlar var' deyip erken seçim bombasını patlattı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdiği için AK Parti'den ihraç edilen eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık AK Parti içinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirterek erken seçim için Devlet Bahçeli'yi işaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disipline gönderildikten sonra partisinden ihraç edilen eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kocabıyık, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kocabıyık, AK Parti içinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirterek, parti grubunun üçte ikisinin mevcut siyasi yöntemlerden hoşnutsuz olduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değinen Kocabıyık, “İmamoğlu özgürlüğüne kavuşmadan terörsüz Türkiye projesi yürümez” dedi. Bu durumun halk nezdinde büyük yankı uyandırdığını belirten Kocabıyık, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu gelişmeler karşısında erken seçim çağrısı yapabileceğini öne sürdü.

Hüseyin Kocabıyık şöyle konuştu:

AK Parti'de çok ciddi bir rahatsızlık var. Ben aşağı yukarı 15-20 senedir bu partinin içindeyim. Gazete yazarıyken de bu partiyi çok destekledim. O anlamda da hep arkadaşlıklarımız ve çok düzgün insanlar var. Bunların bazılarıyla temasım devam ediyor. AK Parti grubunun üçte ikisi bu olanlardan rahatsız. Rahatsızlık duyulan temel mesele, kumpas oldu. Yani sen rakibini, siyasi rakibini bir zamanlar sana yapılan yöntemle elimine etmeye çalışıyorsun. Bunun kendilerine yakışmadığını düşünüyorlar. Biz bugüne kadar demokrasi, hukuk demedik mi? İmamoğlu dışarıya çıkmadan, özgürlüğüne kavuşmadan terörsüz Türkiye projesi yürümez. Net olarak söyleyelim. Niçin yürümez? Çünkü hangi araştırmayı yaparsanız yapın İmamoğlu vakası araştırmaya yansıyor. Şimdi bu kadar büyük bir halk topluluğunu peşinden sürükleyen bir adam hapisteyse Devlet Bey bir gün sabah çıkar, “Siz sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz. Türkiye'nin bir erken seçime gidip ondan sonra bu meselelerini halletmesi daha doğru bir düşünce olarak kendini göstermektedir” der ve Türkiye'yi bir erken seçime götürür.