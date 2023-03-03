Fatih Altaylı: Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali yüzde sıfırın altında

Gazeteci Fatih Altaylı, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin aldığı bilgileri aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen grup toplantısında seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirtti. Ardından bütün gözler 6’lı masaya çevrildi.

Dün yapılan 6'lı masa toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıksa da İyi Parti kararı onaylamadı.

Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday göstermesi masada gerginliğe sebep oldu.

Meral Akşener göreve çağırdı

Meral Akşener'in bugün yaptığı iki belediye başkanını göreve çağırıyoruz açıklamasının ardından gözler iki isme çevrildi.

Mansur Yavaş kıskaç altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye binasına giderek Mansur Yavaş ile bir saat görüştü.

Mansur Yavaş'ın adaylığına yönelik ise ilk açıklama gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Habertürk yayına katılan Fatih Altaylı, Mansur Yavaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek aday olma ihtimalinin olmadığını söyledi.

"Mansur Yavaş aday olmayacak"

Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Mansur Yavaş ile görüştüm. Kendisi aday olmayacağını net bir şekilde ifade etti. Hatta sıfırın altında olduğunu söyleyebilirim.

Yavaş salı günü konuğum olacaktı. Bu siyasi ortama dahil olmak istemediğini belirterek katılmayacağını söyledi.