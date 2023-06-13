Fatih Erbakan asgari ücret önerisini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 15 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi'de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Program sonrası partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret eden Erbakan, burada yaptığı konuşmada, asgari ücrete ara zam için çalışmalarına ilişkin de konuştu.

"15 BİN LİRA SEVİYESİNDE OLMALI"

Asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerektiğini daha önce belirttiklerini aktaran Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." dedi.

VERGİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME TALEBİ

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti: "Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Fatih Erbakan, borç, faiz, zam vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Erbakan, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti.