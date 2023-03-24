Fatih Erbakan'dan ''cumhur ittifakı'' açıklaması: Adaylık sürecimi bitirdim

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasının ardından Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de dahil oldu. Parti temsilcileri ittifak protokolünü imzalayarak YSK'ya teslim ederken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da ilk açıklama geldi.

"ERDOĞAN'LA UZLAŞMAYA VARDIK"

Erbakan şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine bugün saat 12.00'de bir araya geldik. Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum.

"ERDOĞAN GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET EDECEK"

Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz."

"MİLLİ DURUŞUN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

İttifak protokolünü imzalayan Cumhur İttifakı üyesi partilerin temsilcileri, YSK önünde basın açıklaması yaptı. İlk olarak söz alan MHP'li Fethi Yıldız şunları söyledi: "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.

"SEÇİMLER DEMOKRASİNİN GÖRÜNEN YÜZÜDÜR"

Öncelikle depremin yaralarını sarmak, ihya sürecini tamamlamak hedefimizdir. İttifakımız gücünü ve kararlılığını aziz milletinden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür, ülkemize ve milletimize mübarek olsun."

"MENFAATLER İÇİN KATILDIK"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe şöyle konuştu: "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde menfaatler için katıldık. Genel Başkanımız saat 18:00'de geniş bir açıklama yapacaktır."

"İTTİFAKIN GENİŞLEMESİ İÇİN TEMASLARDA BULUNDUK"

BBP'li Ahmet Yelis şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. İttifakımızın genişlemesi noktasında Yeniden Refah'la temaslarda bulunduk. İnşallah Cumhur İttifakımızın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk Milleti birinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Cumhurbaşkanı olma görevini verecek. Başta sayın Cumhurbaşkanının seçilmesi, BBP olarak TBMM'de en üst derecede seçilme noktasında gayretlerimiz olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum."

"AHLAKİ VE SİYASİ UZLAŞMA TEMELLİ BİR BİRLİKTELİK"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, " Ak Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler özgün kimliklerini ve hükmi şahsiyetlerini temsil ederek ittifaka katılmaktadır. Ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak milli duruşun temsilidir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek için azim ve gayretteyiz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerde ittifaklarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Ak Parti'de Yeniden Refah Partisi ile 11 Mart'ta dirsek temasına geçti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti. Ancak Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi.

AK PARTİ'YE KAPIYI KAPATMAMIŞTI

Bu gelişme üzerine cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Erbakan, katıldığı bir canlı yayında kapıları da açık bıraktı. Parti teşkilatında yapılan toplantıda AK Parti ile ittifak teklifinin yüzde 60 oranında reddedildiğini söyleyen Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" diye konuştu.