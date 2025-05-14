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Gelecek Partisi'nde istifa depremi

Gelecek Partisi'nde istifa depremi
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Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Hasan Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi. 

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Etiketler gelecek partisi istifa hasan ekici
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