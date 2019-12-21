Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye yönelik ilk hamle !

Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi AK Parti'nin icraatlarını yakın takibe alacak.



Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan'ı olduğu Gelecek Partisi haftaya Politika İzleme Kurulu (PİK)’nu seçecek.

16 bakanlığı izleyecek politika izleme birimleri adeta bir “gölge” bakan gibi çalışacak, haftalık raporlar hazırlayacak.

Gelecek Partisi’nde haftaya Parti Başkanlık Kurulu ve Politika İzleme Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

DAVUTOĞLU’NA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Politika İzleme Kurulu (PİK)sadece Genel Merkez bünyesinde ve doğrudan Genel Başkan’a bağlı olarak oluşturulan bir kurul olarak çalışacak.

Kurul çeşitli siyasal, sosyal, ekonomik, sektörel konularda araştırma, izleme ve politika önerileri yapacak. Genel Başkan veya Genel Başkan tarafından belirlenen kişi ya da kuruluşlara bu önerilerini sunacak.

ADETA “GÖLGE” BAKAN GİBİ ÇALIŞACAKLAR

Politika İzleme Kurulu bakanları adeta “gölge” gibi izleyecek. Bakanlıkların icraatları yakın mercek altına alınacak. Politika İzleme Birimleri bakanlıklarda gördükleri sorunları, yanlışları masaya yatıracak ve çözüm önerilerini ortaya koyacak ve haftalık raporlar hazırlayacak. Hazırlanacak paketler yetkili kurullara iletilecek.

Politika İzleme Birimleri şöyle:

1. Adalet Politikaları Başkanlığı

2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı

3. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı

4. Dış Politika Başkanlığı

5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Politikaları Başkanlığı

6. Gençlik ve Spor Politikaları Başkanlığı

7. Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığı

8. İçişleri Politikaları Başkanlığı

9. Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı

10. Eğitim Politikaları Başkanlığı

11. Savunma Politikaları Başkanlığı

12. Sağlık Politikaları Başkanlığı

13. Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı

14. Tarım ve Orman Politikaları Başkanlığı

15. Ticaret Politikaları Başkanlığı

16. Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanlığı.