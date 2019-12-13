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  4. 13 Aralık 2019 13:33

Gelecek Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diploma göndermesi

Ahmet Davutoğlu’nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak bir açıklamaya imzasını attı.

Gelecek Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diploma göndermesi
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Ahmet Davutoğlu’nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

17 yaşında ABD'de lisans bitirdiğini ve 19 yaşında da master yaptığını söyleyen Günaçar, işletmeci olarak çalıştığını Türk siyasetini yakından takip ettiğini söyledi.

Günaçar, 'Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?' sorusuna "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" dedi. 

 

 

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