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  1. 27 Nisan 2017 16:47

Gökçek ve Ahmet Hakan arasındaki polemik devam ediyor

Melih Gökçek ile Ahmet Hakan arasındaki takım elbise polemiği devam ediyor.

Gökçek ve Ahmet Hakan arasındaki polemik devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan arasındaki takım elbise polemiği devam ediyor.

16 Nisan referandumu öncesi başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan arasındaki takım elbise polemiği devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde girilen iddia ile ilgili takım elbise hatırlatması yapan Ahmet Hakan, Melih Gökçek'ten cevap gelmeyince bugün köşe yazısında Gökçek'i sözünde durmamak ile eleştirmişti. 

Melih Gökçek, Ahmet Hakan'ın yazısında sosyal medya üzerinden cevap verdi. 

Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik olarak sitemle yazdığı yazıya Gökçek, "Ahmet bana sitem etmiş...Haklı... Özür dilerim... Meşguliyet ihmal getirdi.. Hatamızı tamir edelim" notunu paylaştı. 

Melih Gökçek, Ahmet Hakan'a verdiği cevapta takım elbise seçenekleri de sundu. 

melih gökçek , polemik , takım elbise , ahmet hakan