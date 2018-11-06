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  4. 06 Kasım 2018 09:21

Gökçek'e sert tepki: ''Ankara'yı parsel parsel satan müptezel...''

Eski CHP'li Bakan Ramazan Mirzaoğlu, adı MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geçen Melih Gökçek ile MHP yönetimine çok sert ifadelerle yüklendi.

Gökçek'e sert tepki: ''Ankara'yı parsel parsel satan müptezel...''
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için MHP’nin teklif götürmesi gündemi sarsmaya devam ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Melih Gökçek için “Sayın Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmamıştır. 15 Temmuz gecesini herkes çok iyi hatırlamalı. Bir çok kişinin evlerinde olmadığı saatlerde Melih Gökçek Bey yürüyen tankların Ankara’ya yayılmasını önlemek amacıyla belediyelerin tüm araçlarını seferber etmiş, tankların geçişini engellemiş, halkı aydınlatma konusunda da Kızılay’da bir haftayı aşkın süre mitingler yapmıştır. Böyle bir kişi belediye başkanı olma görevinin ötesinde Türkiye’nin bir darbeyle karşı karşıya kalmaması için olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. MHP’den gönül rızasıyla ‘Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum’ diyorsa MHP’ye şeref kazandırır” ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek ise Devlet Bahçeli’nin bu açıklamasına , “Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum” demişti.

ESKİ DEVLET BAKANINDAN SERT SÖZLER

Melih Gökçek’in Belediye Başkanlığı için adının MHP ile geçmesine ve karşılıklı açıklamalar yapılmasına Kırşehir MHP eski Milletvekili ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu sert tepki gösterdi. Kırşehir Haber Türk’ün haberine göre; Mirzaoğlu, sosyal medya hesabından “Ankara’yı parsel parsel satan müptezel ile ne zamandan beri şeref duyulmaya başlandı?” paylaşımda bulundu.

Ramazan Mirzaoğlu , Melih Gökçek , MHP , müptezel
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