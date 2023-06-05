Görevi devralan Hakan Fidan'dan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı. Fidan, ''Devletimizin milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Dışişleri Bakanlığı görevi verilen Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı.

Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

24 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bugün 500. yılını kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek, Türk'ün olduğu yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Bu köklü geleneğe sırt dayamanın güveniyle çalıştım. Bu büyük bir sorumluluktu.

Hakan Fidan ile en hassas konularda yurdumuzun bekasını birlikte koruduk. Teröre karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman desteğe hazır olacağım.

Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla şimdi görevimiz Türkiye Yüzyılı'nı beraber yürümek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanım çok değerli misafirler MİT’te 13 yıl süren görevim sonrası Dışişleri'ne atanmış olmamdan dolayı sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent’te başladı. Zorlu görevleri beraber başardık.

Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum. Aranıza katılmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün cumhuriyetimizin 100. yılında aranıza katılmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin."