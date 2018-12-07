Gürsel Tekin’den: ''Uysalım ama koyun değilim''

CHP'nin İstanbul Büyükşehir aday adaylarından Gürsel Tekin, sokak sokak dolaşmaya devam ederken, adının parti yöneticileri tarafından aday adayları arasında telaffuz edilmemesine tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, “Genel başkanımız, parti yöneticilerimiz İstanbul'u bana sorsunlar. Gerçekleri öğrenirler. Bazı adaylar genel başkanımıza CEO'ları, iş insanlarını gönderiyor olabilir. Ama onların hiçbirisi benim gittiğim mahalleleri, sokakları bilmez. Genel Başkanımız ve parti yöneticilerimizden, sokakta olan birisi olarak ‘İstanbul'da ne oluyor' diye sormamaları beni üzüyor” dedi. Yapılan anketlerde ismi geçen adayların hep önünde olduğunu öne süren Gürsel Tekin, “Genel başkanımıza her şeyi bir kenara bırakıp kardeşlik hukukuna dayanarak bir ricam olacak. Hakkaniyet istiyorum” dedi ve şunları söyledi:

SONUCU KABUL EDERİM

İstanbul'da CHP örgütünün, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına, muhtarlara, kanaat önderlerine ve en çok güvendikleri en az üç ayrı şirkete kamuoyu yoklaması yaptırarak, bu yoklamalarda sonuç ne çıkarsa onu kabul edelim. Genel Başkanıma zaman zaman CEO'lar, iş insanlarını getiriyor olabilirler. O getirenlerin hiçbir tanesi Afgan, Karadeniz, Sultan, Filistin, Mevlana, Sülüntepe mahallelerini, Şam Sokağı'nı benim gibi bilmezler.



BİLGİ ALAMAMALARI ÜZÜYOR

İstanbul'un bütün sorunlarıyla yakinen ilgilenen, dertlerine dert ortağı olmaya çalışan bir milletvekiliyim ve aynı zamanda sayın genel başkanım sizin de arkadaşınızım. Bütün bu çalışmaları yaparken, çeşitli yabancı gazeteciler gelip İstanbul'la ilgili konuları bana soruyor. 785 mahalleyi dolaşmış birisi olarak partimizin genel başkanı ve parti yöneticilerimizin benden “İstanbul'da ne oluyor?” diye bilgi almamaları beni son derece üzüyor.

ADALET ASKIYA MI ALINACAK?



Ben sadece, hak, hukuk, adalet istiyorum. Genel Başkanımızın en önemli sloganı hak, hukuk, adalet. Acaba hak, hukuk, adalet mi uygulayacak, yoksa hak, hukuk, adaleti iktidar gibi askıya mı alacak. Ben hiçbir arkadaşımın hakkı gasp edilsin istemiyorum. Şu anda İstanbul sahasında ilçe belediye başkan aday adayı olan 300'e yakın arkadaşımız var. Onlarda, sokakta, kahvede, halkla iç içe durumda. Acaba sokakta büyükşehir başkan adayı olarak kimi görmek istiyor bunu onlar da biliyor. Parti Meclisimizin üyesi olan arkadaşlarıma sesleniyorum ve onlardan şu ricada bulunuyorum: Ben herhangi bir aday adayı arkadaşımla yarış içine, kavgaya girecek değilim. Türkiye'nin geleceği ve CHP'nin geleceği için önemli kararlar alacaksınız. Bu kararları almadan önce herkesin İstanbul'da bulunan yakınını, hemşerisini, sivil toplum kuruluşlarını, muhtarları arayıp onların İstanbul'la ilgili düşüncelerinin ne olduğunu dinlesinler.

ONLAR DA SORSUNLAR

Sokağın sesi olarak onlar ne diyorsa, CHP'den kimi başkan kimi görmek istiyorsa öğrenmelerini rica ediyorum. Seçimde de CHP'li belediyelerin elinde olan 14 belediyeye ilave olarak Bahçelievler, Esenyurt, Zeytinburnu, K.Çekmece, Eyüp, Üsküdar, Beyoğlu, Tuzla, Sancaktepe, Başakşehir, Bayrampaşa, Çekmeköy'ü de ekleyeceğiz.

UYSALIM AMA KOYUN DEĞİLİM

Gürsel Tekin, genel merkez yöneticilerinin, televizyonlarda, partili olmayan aday adaylarının bile yüksek sesle telaffuz edilmesine tepki gösterdi. Tekin, “ 35 yıldır bu partinin emekçisi olan Gürsel Tekin'in adını zikredemeyenler oluyor. Şu bilinmeli ki ben partisine aşık, uysal bir insan olabilirim. Ama asla koyun değilim. Genel başkanım benim bir tek sözüm var: Bugüne kadar kapınıza bir tek kişiyi göndermedim. Benim lobim İstanbul'un garip gurabaları. Garip gurabalarının aday adayıyım. Sizden de hakkaniyet istiyorum” dedi.