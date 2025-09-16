  1. Anasayfa
  Gürsel Tekin'in kongre başvurusu reddedildi: ''Tek yetkili genel merkez''

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il kongresi düzenlemek için yaptığı başvuru seçim kurulu tarafından reddedildi.

CHP'de İstanbul Kongresi'nin iptali ve kayyum atanmasının ardından hareketli günler yaşanırken dikkat çeken bir karar Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan geldi.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Gürsel Tekin avukatları aracılığı ile İstanbul İl Kongresi düzenlemek için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu. İlçe seçim kurulu seçim organize etmede tek yetkilinin Genel Merkez olduğunu ifade etti.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. Maddesi, YSK 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları CHP İç Tüzüğü gerekçe gösterilerek CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın seçim işlemlerinde muhatap olmayacağı, tek yetkilinin CHP Genel Merkezi olduğu belirtildi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karara gerekçe olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve kongre yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere bahsi olağanüstü kongreye ilişkin parti adına seçim iş ve işlemlerine yetkili merci merkez yönetim kurulu olan CHP Genel Başkanlığı olup seçim kurulu başkanlığımızca yasa gereği yapacağımız yazışma vs. tüm seçim iş ve işlemlerinde muhatap CHP İstanbul İl Başkanlığı değil Merkez Yönetim Kurulu olarak CHP Genel Başkanlığıdır. Bahsi geçen talebe ilişkin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 10. ve 21.maddesi gereği Başkanlığımızca incelemesi devam eden başvuru evraklarının ilgili olağanüstü seçimde parti adına yetkili olan veya olmayan parti görevlilere, delegelere, üyelere verilmesine yönelik ‘yasal düzenleme bulunmadığından talebin kesin olarak reddine karar verilmiştir"

