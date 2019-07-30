''Hakan Atilla'ya görev verilecek mi ?'' sorusuna yanıt geldi !

Haber ajansları, gazete ve televizyonların ekonomi haber müdürleriyle Bakanlık binasında bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya bir görev verilip verilmeyeceği konusunda Albayrak, Atilla'nın şu anda dinlendiğini ve dönüşünün ardından bu konunun oturulup konuşulabileceğini söyledi.

Albayrak, "Bugüne kadar kamuda çok farklı pozisyonlarda çalıştı, performansı malum. Bununla ilgili en güzel şekilde değerlendirilir" dedi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'na inmişti. Atilla'yı ailesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan karşılamıştı.