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Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medyada kendisi için yapılan ''Kurtlar Vadisi'' ve ''Abdullah Çatlı'' editleri hakkında ilk kez konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi. İftar sonrası Panorama Fetih Müzesi’nde gençlerle bir araya gelen Fidan, sosyal medyada gençlerin kendisine yönelik oluşturduğu 'Kurtlar Vadisi' ve Abdullah Çatlı editleri hakkında ilk kez konuştu. 14 yaşından itibaren devletin birçok kademesinde hizmet verdiğini belirten Fidan, “Zaman zaman benimle ilgili bazı capsleri gösteriyorlar. Yani çok fazla Kurtlar Vadisi ile...Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olduğu zaman; artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık ona bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok, kaderimiz” şeklinde konuştu. Fidan’ın cevabı sonrası gençler büyük bir coşkuyla alkışladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medyada kendisi için yapılan ''Kurtlar Vadisi'' ve ''Abdullah Çatlı'' editleri hakkında ilk kez konuştu.

 

İHA

Etiketler hakan fidan kurtlar vadisi abdullah çatlı
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