Hakan Tarkan: ''Emekli gülmeden toplumsal huzur sağlanamaz''

56. Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, toplumsal huzur ve barışın sağlanması için emeklilerin insanca yaşama kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye çapında etkin ve örgütlü sivil toplum kuruluşlarından Karayolları Emeklileri Derneği'ni ziyaret eden 56. Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, toplumsal huzur ve barışın sağlanması için emeklilerin insanca yaşama kavuşturulması gerektiğini, bunun temel görev olduğunu belirterek, ‘Türkiye’de tatil yapan yabancıların çoğu emekli. Krallar gibi tatil yapıyorlar. Benim emeklim mutsuz; ikinci işte çalışıyor, o para da yetmiyor. Asgari ücret, memur , SGK, Bağ - Kur ve emekli sandığı emeklileri için artış yaparken sokağa çıkmak gerekiyor. Sokağın nabzı (açım) diye atıyor ‘ dedi.

Tartan, emeklinin ekonomik ve sosyal açıdan ‘güldürülmesi’ ile toplumsal huzurun sağlanabileceğine işaret etti.

Türkiye’de her koşulda değişimin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Tartan, ‘Son günlerde herkes Ecevit’i örnek alıyor. Asude Aral, Hüsamettin Özkan ve Emrehan Halıcı’dan sonra özellikle 1981 -2001 yıllarını esas aldığımızda büyük devlet adamı Ecevit ‘e en yakın ve anılarını paylaşan kişilerden biri de bendim. Ecevit olmak için iki temel yaklaşım vardır; halka ve hakka inanmak. Dürüst siyaset. Oynak - kaypak insanlardan uzak durmak ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf- Hakan Tartan, emeklilerle güncel konularda sohbet etti.