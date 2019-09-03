HDP heyeti TÜSİAD'ı ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bugün TÜSİAD Genel Merkezi'nde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi.

Konuya ilişkin HDP'den yapılan açıklama şöyle:

"Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli, Grup Başkanvekilimiz Fatma Kurtulan, İstanbul Milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu; Kayyım Darbesi, Demokratik Anayasa, Yargı Reformu ve Demokrasi İttifakı görüşmeleri çerçevesinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti. Heyetimiz, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyetiyle görüştü.

Karşılıklı görüş-alışverişinde bulunulan ve verimli geçen görüşmede, Türkiye’deki ekonomik durum da değerlendirilen konular arasındaydı. Demokratik Anayasa, Yargı Reformu ve Demokrasi ittifakı konusunda partimizin hazırladığı belgeler TÜSİAD heyetiyle paylaşıldı."