  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu. Gergerlioğlu, başvurusu öncesinde HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikte geldiği AYM önünde açıklama yaptı. Gergerlioğlu, "Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" dedi. Gergerlioğlu, daha sonra milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle hazırladığı dilekçeyi mahkemeye teslim etti.

Etiketler Ömer Faruk Gergerlioğlu hdp AYM Anayasa Mahkemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Bakan Toto'' başlasın! AK Parti ''kabine revizyonunu'' doğruladı!
İşte Türkiye'nin yüzen hastanesi: ''Nene Hatun''
Dolar/TL için çılgın tahmin: ''9.70'e yükselebilir!''
AK Parti seçmeni bu sefer Erdoğan ile aynı fikirde değil! İşte son anket
''Zombilerle'' birlikte 2020'nin tek eksiğiydi! 2021'de direkten döndük!
CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti
Koronavirüse işte böyle yakalanıyoruz!
Düğün zehir oldu! Saç saça baş başa kavga
Bakan Selçuk: ''Vakaları okul kaynaklı olup olmadığı belli değil''
Erdoğan'a ''namus meselesi'' çağrısı: ''O belgeyi açıklayın!''