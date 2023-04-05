  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

HDP'li İdris Baluken tahliye edildi

HDP'li İdris Baluken tahliye edildi
Güncelleme:

4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP'li eski vekil İdris Baluken, Sincan Cezaevinden tahliye edildi.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, cezaevinden çıktı. Baluken’in verilen cezayı tamamladığı belirtildi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, Twitter’dan Baluken’in cezaevinden çıktığını, “Aramıza hoşgeldin” paylaşımıyla duyurdu. 

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır" denildi.

Etiketler hdp idris baluken sincan cezaevi tahliye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya açıklarında gemi battı: 9 kişi kayıp
İstanbul'da baraja kimyasal atık karıştı!
Boşanma aşamasındaki eş cinayeti: Sokak ortasında katletti!
Benzin, motorin, lpg... Fiyatları alt üst eden zam!
MetroPOLL'ün son seçim anketinde dikkat çeken değişim
Bakan Nebati ''çözümü' buldu: Vatandaş damak tadını değiştirsin
MHK Başkanı Lale Orta derbideki hakem hatasını kabul etti!
Yargıda yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de
Listede sadece 1 siyasetçi var! İşte Türkiye'nin Mart ayında Google'da en çok arttığıkları
Asrın felaketinde can kaybı arttı