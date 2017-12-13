HDP'li Osman Baydemir'e ''Kürdistan'' cezası

HDP Milletvekili Osman Baydemir bütçe görüşmeleri sırasında, Meclis'in herkesi kucaklayıcı bir tavrı olması gerektiğini söyledi. ''Ben bir Kürt evladı olarak, Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak istediğim şey bu çatı Türk ve Kürt ortak çatısı olmasıdır'' dedi. Baydemir, ''Kürdistan'' ifadesini kullandığı sırada AK Partili vekillerden tepki geldi.

TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı da, Baydemir'e, ''Kürdistan neresi?'' diye sordu. Baydemir de elini kalbine koyarak, ''Kürdistan şurası'' dedi.

Bahçekapılı'nın Baydemir'e tepkisi ise sert oldu, ''Siz Kürdistan vekili değilsiniz, siz Şanlıurfa'nın vekilisiniz'' ifadesini kullandı.

BAYDEMİR MECLİS'TEN ÇIKARILDI



HDP Milletvekili Osman Baydemir, TBMM kürsüsünde kendisini "Kürdistan temsilcisi" olarak tanımlaması üzerine 2 oturum Genel Kurul’a katılmama cezası verildi. Baydemir, Genel Kurul’dan dışarı çıkarıldı. Baydemir’e verilen cezaya tepki gösteren HDP’li vekillerde Genel Kurulu terk ederek bütçe görüşmelerinden ayrıldı.

12 BİN LİRA KESİNTİ

Yeni TBMM İçtüzüğü, Türkiye’nin, “Anayasa’da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmayı” geçici çıkarma cezası verilecek disiplin suçları kapsamında sayıyor. İçtüzükte ayrıca, “Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilir” hükmü bulunuyor. Buna göre Baydemir, bütçe görüşmelerinin yarınki ve cuma günkü birleşimlerine katılamayacak. Baydemir’in maaşının 12 bin lira civarındaki bölümü de ödenmeyerek Meclis bütçesine aktarılacak. Baydemir’in maaşından 12 bin lira dolayında kesinti yapılması bekleniyor.