Her kesimden kabul gördü: Son ankette yüzde 75 ''evet'' çıktı
Metropoll Araştırma, gerçekleştirdiği son anket çalışmasında seçmenlere parmak boyası kullanımı ile ilgili bir soru soruldu.
Metropoll Araştırma, "Türkiye’nin Nabzı Ocak 2022: Seçimlerde Parmak Boyası" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 75'i seçimlerde parmak boyası uygulamasının olmasını istiyor.
Araştırmada yöneltilen "Seçimlerde oy kullananların ikinci kez oy kullanmaması için parmak boyası uygulamasına geçilmeli mi?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
Evet geçilmelidir: 75.3
Hayır gerekli değil: 20.3
Bilmiyorum: 4.4
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