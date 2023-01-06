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HÜDA-Par, Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

HÜDA-Par, Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Cumhur İttifakı'na katılacakları iddialarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ''somutlaşmış bir durum'' olmadığı, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin yoğunlaşmasının doğal olduğu belirtildi.

Parti heyetinin, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü hatırlatılan açıklamada, partinin, diyalog kapılarının açık olması yönündeki görüşü doğrultusunda siyasi partilerle görüşmelerin süreceği aktarıldı.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla ittifaklar konusunda somutlaşmış bir durum yoktur. Somut bir durum ortaya çıktığında uygun bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Görüşmenin detaylarıyla ilgili zamanı geldiğinde Sayın Genel Başkanımız veya uygun göreceği bir arkadaşımız, gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır" ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler hüda par hür dava partisi cumhur ittifakı
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