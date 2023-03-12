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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Destici açıkladı

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Destici açıkladı
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HÜDA PAR, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Parti programında yer alan ifadeler tartışılırken HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na dışarıdan destek vereceği belirtildi.

Türkiye seçimlere doğru giderken ittifaklarda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda dün HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alındığı açıklandı.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

"TEK TARAFLI DESTEK BEYANI AÇIKLADILAR"
Bu gelişme sonrası HÜDA PAR'ın parti programında yer alan bazı maddelerin Cumhur İttifakı ile çeliştiği şeklinde yorumlar yapılırken, ittifak ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı programda gündeme ilişkin konuları değerlendiren Destici, "Ben şu anda HDP'lilerle tokalaşmıyorum, çünkü eli kanlı katillerle beraberler. Ama yarın bir gün PKK'yı lanetledikleri zaman tokalaşırım. Bu arada benim bildiğim HÜDA PAR ittifakın içinde değil, sadece tek taraflı destek beyanı açıkladılar." ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın parti programındaki görüşlerden bazıları şöyle:

  • Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılabilmelidir.
  • Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir
  • 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısı silinmelidir.
  • Kürtçe, Türkçe ile birlikte ikinci resmi dil kabul edilmelidir.
  • Medreseler iyileştirilmeli, asli fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve resmi statü tanınmalıdır.
  • İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adları geri verilmelidir.
Etiketler hüda par cumhur ittifakı mustafa destici bbp
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