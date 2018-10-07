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  4. 07 Ekim 2018 18:09

HÜDA-PAR'ın yeni Genel Başkanı bellli oldu

Hür Dava Partisi Genel Başkanlığı seçiminde İshak Sağlam yeni başkan oldu.

HÜDA-PAR'ın yeni Genel Başkanı bellli oldu
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığına İshak  Sağlam seçildi.

HÜDA PAR'ın 3. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Sergi Sarayı'nda  yapıldı.

Kongrede tek aday olan Sağlam, katılımcı delegelerinin tamamının oyunu  alarak partinin yeni Genel Başkanı oldu.

Sağlam, sonuç açıklandıktan sonra salondakileri selamlayarak, teşekkür  konuşması yaptı.

Kongrede, Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Merkez Disiplin Kurulu ve  İstişare Kurulu üyeleri de belirlendi.

HÜDA PAR'da Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde  Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olmak için istifa ettiği Genel  Başkanlık görevini Mehmet Yavuz yürütüyordu.

AA

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