Hükümet'ten Afrin açıklaması: ''Felakete yol açar''

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, hükümetin, çocuklara yönelik saldırılarla ilgili altı bakanın katılımıyla bir komisyon oluşturduğunu bildirdi.



Çocuklara cinsel saldırılara ilişkin Bozdağ, "Hükümetimiz bünyesinde ilave tedbirler için 6 bakandan oluşan komisyon oluşturuldu" dedi.

SURİYE İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE

Bozdağ ayrıca 14 Mart tarihinde Türkiye, İran ve Rusya'nın Dışişleri Bakanlarının Moskova'da toplantı yapacaklarını, toplantıda Suriye'deki mevcut durumun görüşüleceğini açıkladı.

1651 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651 olduğunu, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelenin kararlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

"TÜRKİYE ORADAN TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİNDE KARARLI"

ABD ile Menbiç görüşmeleriyle ilgili olarak Bozdağ, "ABD ile oluşturulan mekanizmada sorunlar ele alınacak. Türkiye oradan teröristlerin temizlenmesinde kararlı. ABD oradan YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz. Umarız ki harekata gerek kalmadan diyalog yoluyla çözülür. " dedi.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

AK Parti-MHP ittifakına da değinen Bozdağ, "26 maddenin detayları Çarşamba günü açıklanacak." ifadelerine yer verdi.

"HAZIRLIK DEVAM ETMEKTEDİR"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Türk Tabipler Birliğinin yönetim kurulu, vatanını, milletini seven Türk tabiplerini temsil etmemektedir. Onlar sadece kendilerini temsil ediyorlar. Ama bir şekilde seçim sistemiyle oraya seçilebiliyorlar. Son açıklamalar, bu konuda bir neşter açılması zaruretini ortaya koymuştur. Millet de bizden bu konuda adım atmamızı beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Başbakanımızın bir talimatı olmuştur. Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devam etmektedir, ancak hazırlık henüz tamamlanmış değildir." dedi.

"REJİM GÜÇLERİ AFRİN'E GİRİYOR" İDDİASINA YANIT

Rejim güçlerinin Afrin'e gireceği iddialarına cevap veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar."