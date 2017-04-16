Hükümetten referandum sonuçları için flaş açıklama: Beklediğimiz gibi değil

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, referandum sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kaynak, Evet oylarının beklenenden düşük olduğunu ancak önde olduğunu söyledi.



Kaynak, “Şu ana kadar Kahramanmaraş’ta sandıkların yüzde 75’inden fazlası açıldı. İlk veriler şu anda yüzde 75 civarında. Bu artık eksiye dönmez.Türkiye’de zannediyorum sandıkların batı illeri gelmedi ama yüzde 17-18 açıldı. Bu açılan sandıklar bizim referandum için ‘evet’ için gerekli olan yüzde 50 çoğunluğu aşabileceğimi gösteriyor. Açılan sandıklar bize bir fikir verir ama bu fikir sonuna kadar böyle çıkar demek mümkün değil. Rakamlarda oynamalar olur.” diye konuştu.