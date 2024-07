Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: ''Savaş başladı, hazırlık safhasındayız''

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı televizyon programında ''3. Dünya Savaşı çıkar mı?'' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Akar, ''Savaş bir bakıma başladı. Savaş en kaba şekilde hazırlık safhası, düzenlenmeler, diplomatik, siyasi çalışmalar, ittifakların kurulması. Ondan sonra bu icra edilir. Şu anda hazırlık safhasındayız'' dedi.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayında yönelttiği "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna da yanıt veren eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı; "Atalarımızı iyi okumamız lazım. Bilim ve akılla bakmamız lazım. Bu hiçbir şekilde dine, milli ve manevi değerlere aykırı bir şey değil. Akıl ve bilimle baktığımızda olayları görüyoruz. Atalarımız 'Hazır ol cenge istersen sulhü salah' demişler. Her zaman, bugün dahi bizi cenge hazır olmamız lazım. Daha önce koronadan bahsetseler anlamazdık. Rusya-Ukrayna savaşından bahsetseler inanmazdık. İsrail'in jenosidi ortada. Her an her şey olabilir. Mehmetçiğin yüksek ruh hali kimsede yok. Devlet olarak bizim sorumluluğumuz onlara en ileri teknolojiye dayalı silah, araç ve gereci vermemiz lazım.

"SAVAŞ BİR BAKIMA BAŞLADI"

Parasını verdiğimiz Heron'ların bakımını İsrail'e yaptıramamıştık. Çok şükür şu anda savinma sanayinde Cumhurbaşkanımızın teşvikiyle yüksek seviyelere geldik. Tank, top, hatta uçağımızı, helikopterimizi, İHA, SİHA'larımızı yaptık. Bayraktar meselesi çok önemli mesele. Burada adanmışlık var. Rahmetli Özdemir Bey'in adanmaşlığı var. Bu sayede operasyon yapabiliyoruz, Azerbaycan'da kardeşlerimizi destekliyoruz. Dost ve müttefik ülkelere bunlar ihraç ediliyor. 3. Dünya Savaşı riski her zaman var. Savaş bir bakıma başladı. Savaş en kaba şekilde hazırlık safhası, düzenlenmeler, diplomatik, siyasi çalışmalar, ittifakların kurulması. Ondan sonra bu icra edilir. Ülkeler, bloklar hazırlıklarını sürdürüyorlar. Zaman ve mekân hak ve menfaatleri noktasında yeterli olduklarını gördükleri anda bu savaş başlar."