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Aile hekimliğinden nüfus aktarımı başlıyor

Aile hekimliğinden nüfus aktarımı başlıyor
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Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Mayıs'ta başlatılacak olan yeni uygulamayla, aile hekimliklerine kayıtlı olduğu il ile ikametleri farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtları, ikamet adreslerine yakın konumda ve nüfusu uygun olan aile hekimliği birimine aktarılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların birinci basamaktaki tüm sağlık hizmetlerinden daha kolay ve etkin şekilde faydalanabilmesi amacıyla ikamet adresinin bulunduğu il ile kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu il farklı olan ve son bir yılda hem kayıtlı olduğu aile hekimine hem de kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu ildeki herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış kişilerin aile hekimliği kayıtlarının, ikamet adreslerine yakın konumda ve nüfusu uygun olan aile hekimliği birimine aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, aile hekimliği birimlerinden nüfus aktarımı çalışmasının belirli kriterler çerçevesinde gerçekleştirileceği belirterek, "İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılacak olan nüfus aktarımı çalışması tüm vatandaşları kapsamayacak. Yapılacak çalışma, ikamet adresi ile kayıtlı olduğu aile hekimi aynı ilde olan vatandaşları kapsamayacak. Nüfus aktarımı çalışması; ikamet adresinin bulunduğu il ile kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu il farklı olan ve son bir yılda hem kayıtlı olduğu aile hekimine hem de kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu ildeki herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış kişileri kapsayacak. Değişiklik işlemi, bu iki kriteri aynı anda taşıyan kişiler için söz konusu olacak. Çalışma kapsamında olan vatandaşın ikamet adresi esas alınarak en yakın konumdaki tüm Aile Sağlığı Merkezleri seçilecek, bunların içerisindeki aile hekimliği birimlerinin nüfuslarına göre nüfusu en uygun aile hekimliği birimine vatandaşın kaydı aktarılacak" denildi.

'VATANDAŞLAR BİR AY İÇİNDE ÖNCEKİ HEKİMLERİNE DÖNEBİLECEK'

Değişikliğin 6 Mayıs itibarıyla hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, "Belirlenen kurallar çerçevesinde aile hekimliği kaydı ikamet adresine yakın aile hekimliğine aktarılan vatandaşlar kısa mesaj ile bilgilendirilecek. Aile hekimi değişikliği yapılan vatandaşlar herhangi bir aksaklık yaşamadan hem birinci basamak hem de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularından hizmet almaya devam edebilecek. Aile hekimliği birimlerinden nüfus aktarımı yapılan vatandaşlar istedikleri takdirde çalışmanın başlatıldığı 6 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1 ay içinde önceki aile hekimliği birimine dönebilecek. Vatandaşlar 'https://enabiz.gov.tr/' web sitesi üzerinden e-Devlet veya e-Nabız şifresiyle giriş yaparak önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek. Sağlık Bakanlığı aile hekimine kayıtlı nüfusun düşürülmesi ve aile hekimliğinin daha etkin olabilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Halihazırda aile hekimi başına düşen kayıtlı kişi sayısı 2 bin 942 kişiyken çalışmalar kapsamında bu sayının 2028 yılına kadar 2 bin 500 kişiye düşürülmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

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DHA

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Etiketler aile hekimliği aile doktoru aile hekimi Sağlık Bakanlığı
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