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  4. 17 Nisan 2019 20:59

İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona maçında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'in Barcelona ile yaptığı basketbol maçına gitti.

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17 günün ardından mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'in Barcelona ile oynadığı basketbol maçını izlemeye gitti. İmamoğlu geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray futbol karşılaşmalarını da canlı olarak izlemişti.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta 5. sırada yer alan Barcelona Lassa ile eşleşmişti.

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa arasında normal sezonda oynanan mücadelelerde iki takım da kendi sahasında rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 19 Nisan Cuma günü yine lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılacak.
 
 
 

 

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