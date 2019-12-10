İBB Sözcüsü'nden ''İlim Yayma Vakfı'' kararı açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Vakfı'nın 'kurucular listesi'nde yer almasına ilişkin tartışma sürerken İBB Sözcüsü Murat Ongun soL'a yaptığı açıklamada 'Böyle bir üyelikten haberimiz yoktu. Vakfın bilgilendirme belgesi bize gelmeden medyaya yansımış. Üyelikten çıkılacak' dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı'nın 'kurucular listesi'nde yer almasına ilişkin soL'a açıklamada bulundu.

"Vakfın duyurusunda da yer aldığı üzere, 1973 yılında söz konusu vakfın kuruluşunda İstanbul Valisi, İBB Başkanı ve Müftüsü'nün yer alması dolayısıyla bu makama gelenler daha sonraki dönemlerde de doğal olarak vakfın kurucu üyesi sayılmış" diyen Ongun, "Belediye başkanının kim olduğundan bağımsız olarak bu uygulamayı devam ettirmişler, bu konudan hiçbir şekilde haberimiz yoktu" dedi.

Ongun, dün basına ve sosyal medyaya yansıyan bilgilendirme belgesinin kendilerine ulaşmadan servis edildiğini belirtirken, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu "kurucu üyelikten çıkacağını" dile getirdi.

İmamoğlu, vakfın kurucular listesinde 52. sırada yer alıyor: