İbrahim Kalın'dan ''adalet yürüyüşü'' açıklaması
İbrahim Kalın'dan ''adalet yürüyüşü'' açıklaması
Katar ve ABD'den 12 milyar dolarlık anlaşma
Katar ve ABD'den 12 milyar dolarlık anlaşma
İzmir'de büyük operasyon ! Didik didik aranıyor
İzmir'de büyük operasyon ! Didik didik aranıyor
CHP'li Gürsel Tekin'den ilginç paylaşım
CHP'li Gürsel Tekin'den ilginç paylaşım
Dünyanın gözü buradaydı ! FED kararını açıkladı
Dünyanın gözü buradaydı ! FED kararını açıkladı
HDP'li vekil hakkında flaş karar !
HDP'li vekil hakkında flaş karar !
Yemek kartı şirketlerine büyük şok
Yemek kartı şirketlerine büyük şok
Büyük operasyon ! Otogarın giriş çıkışları tutuldu
Büyük operasyon ! Otogarın giriş çıkışları tutuldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 15 Haziran 2017 07:25

İbrahim Kalın'dan ''adalet yürüyüşü'' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

İbrahim Kalın'dan ''adalet yürüyüşü'' açıklaması
A+ A-

“Ben, Öteki ve Ötesi” isimli kitabının imza programında okurları ile buluşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin Enis Berber’in tutuklanmasına ilişkin sorularına cevap verdi. Kalın, “Yargı süreci, onunla ilgili bir açıklama, yorum yapmamız doğru olmaz. Bir görelim. Süreci takip ediyoruz. İddianame, suçlamalar vesaire, ben detaylarına hakim değilim, çünkü bugün gelişen bir hadise, onunla ilgili bir spekülasyonda bulunmam doğru olmaz. Yargı süreci. Konu ile ilgili hukuki süreç işler, bir görelim nasıl ilerleyeceğini” ifadelerini kullandı.

Kalın, Kılıçdaroğlu’nun 'Adalet Yürüyüşü' çağrısı yapmasına ilişkin soruya, “CHP’nin kendi kararıdır” ifadeleriyle cevap verdi.

İHA

ibrahim kalın , adalet yürüyüşü , chp