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  4. İçişleri Bakanı Soylu skandal görüntüyü böyle savundu: ''Çocuktan al haberi''

İçişleri Bakanı Soylu: ''Çocuktan al haberi''

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu için "hain" demesiyle ilgili eleştiriler için "Çocuktan al haberi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da mikrofon uzattığı küçük çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ demesine değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı;

Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister.

Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz…

Çocuk, Eren Bülbül’ün katillerinin arkadaşlarına “hain” demiş. “Çocuktan al haberi”

 

Etiketler recep tayyip erdoğan süleyman soylu çocuk çocuktan al haberi skandal video
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