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İdris Naim Şahin, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu

İdris Naim Şahin, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Şahin, Ordu'da 1. sırada aday gösterildi.

14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kalırken, siyasi partiler de son haline getirdiği milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etti. İyi Parti'nin listesinde dikkat çeken isimlerden biri de İdris Naim Şahin oldu.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI KAYBETMİŞTİ
Ak Parti'den ayrıldıktan sonra Saadet Partisi'ne geçen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Şahin beklenen sonucu alamadı. Şahin, AK Parti'nin yüzde 56,93 ile kazandığı seçimlerde yüzde 26,14'te kaldı.

İYİ PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU
Şahin bu kez parlamentoya dönmek için harekete geçti. Eski bakan, Saadet'in ardından dümeni İyi Parti'ye kırdı. Şahin, Ordu'dan İYİ Parti 1. sıra Milletvekili adayı oldu.

Etiketler idris naim şahin iyi parti milletvekili adayı
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