İlhan Kesici: ''Ekonomik plan yapmak kolay ama...''

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı İlhan Kesici'nin hem DPT’nin çalışma prensibine hem de mevcut ekonomi yönetimine ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

16 yıldır CHP'den İstanbul Milletvekilliği yapan ve Devlet Planlama Teşkilatı eski Müsteşarı İlhan Kesici, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu.

Esprili kişiliği ve ekonomik birikimiyle Türkiye'de "ekonomi planlaması" denince devlet kademesinde akıllara ilk gelen isim olan CHP'nin ekonomist milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı İlhan Kesici AK Parti iktidarının kazanmadan para harcadığını belirterek iktidarın açıkladığı Orta Vadeli Programı "daha önce de defalarca OVP hazırladılar. Plan yapmak kolay" dedi.

AK Parti iktidarının 2018 yılı Orta Vadeli Programı'nı örnek gösterip, kur için 1,97 TL ön gördüğünü ama aynı yılda 4,81 TL olduğunu hatırlatan Kesici "o zaman da kur baskı altındaydı sonra baskılayamaz hale gelince fırladı" dedi. Kesici AK Parti'nin 2002 yılında seçimlere girerken koyduğu hiç bir hedefin 21 yıl sonra 2023 yılında dahi gerçekleşmediğini belirtirken "hem milli gelir yarı yarıya hem de gelir dağılımında bozukluklar da ortaya çıktı" dedi.

Kesici 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de asıl yapılması gerekenin AK Parti'yi ekonomik sorunlarla yüzleştirmek olduğunu ancak ne 2018 yılında ne de 2023 yılında muhalefet partilerinin bunu başaramadığını aktardı.

Kesici'nin Cumhuriyet’in ekonomi politikalarından, bir dönem müsteşarlık görevini yaptığı Devlet Planlama Teşkilatı'na kadar yaptığı yaklaşık açıklamalar programın yayınlanmasının ardından sosyal medyaya da damgasını vurdu.

İlhan Kesici'nin açıklamalarıyla ilgili olarak YouTube'taki programı izleyen kullanıcılar, "Tekrar tekrar dinlemek gerek. Fatih Altaylı bize bir şölen niteliğinde program yaptı. Hem İlhan Kesici'ye, hem Fatih Altaylı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Böyle insanlarımız var.İçim yine umutla doldu.", "Tam çocuklara,gençlere verilmesi gereken bir eğitim", "Tarihe not düşen bir bölüm olmuş.. Gençlere ders niteliğinde" gibi yorumlar yaptı.

İşte İlhan Kesici'nin Fatih Altaylı'ya konuk olduğu o bölüm: