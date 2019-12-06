İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''trafik'' yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İsmail Küçükkaya'nın yayınına geç kalınca sorunu İstanbul'da 6 aydır trafik sorunu oluştu, 25 yıldır yoktu "yorumuna yanıt verdi.

İmamoğlu, "Herhalde espri yapmak istedi. Ama çimde biraz fazla yürüdü herhalde. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Benim ona cevap vermeme gerek yok" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı’daki Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nda düzenlenen sunuma katıldı.

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da raylar üstünde yanıtladı.

GÖKSU’YA “TRAFİK” YANITI

Tevfik Göksu'nun "İstanbul'da 6 aydır trafik sorunu oluştu, 25 yıldır yoktu yorumuna bir yanıtınız olacak mı?" sorusuna İmamoğlu;

"Herhalde espri yapmak istedi. Ama çimde biraz fazla yürüdü herhalde. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Benim ona cevap vermeme gerek yok" diye konuştu.

VEYSEL EROĞLU'NA 'SU' YANITI

İmamoğlu, “Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'daki kuraklık açıklamanızdan sonra "Bir haftadır çalışıyorum, planlarım hazır talep edilirse, Cumhurbaşkanı’nın emri ile yardım ederiz" diye bir açıklaması oldu. Sizin bir talebiniz olacak mı” sorusuna, “Eski İSKİ Genel Müdürü, bakan. Kendilerine tavsiyem, elinde bir imkan ya da fırsat varsa hiç bir emir beklemeksizin bizimle diyalog kurabilir. Biz de kendisini ararız. Bu tür acil ve önemli kamu konuları emir beklemez” yanıtını verdi.