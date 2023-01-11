İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilk tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hakkında açılan davaya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamanın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen bir ihale ile ilgili olduğu belirtilirken, iddianamede İBB Başkanı dahil 7 isim hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan davaya ilişkin ilk tepki geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, zorlama bir suç yaratılmaya çalışıldığını savundu.

"DANIŞTAY SORUN GÖRMEDİ"

İmamoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.

"ZORLAMA BİR SUÇ YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTA"

İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.

"BU OYUNUN GÖRÜNEN İMZASI YİNE MALUM MÜFETTİŞE AİT"

Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait