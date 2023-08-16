  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek ve Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek ve Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret

İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek ve Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret
Güncelleme:

CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu Ankara'da ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlere dair açıklamalarda bulunmuştu. 2024'teki yerel seçimleri işaret eden İmamoğlu "İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" demişti. İmamoğlu'nun açıklamaları ise "Yerel seçimlerde İstanbul'da yeniden aday olacak" olarak yorumlandı.

ANKARA'DA İKİ BAKANI ZİYARET ETTİ
Basın toplantısının ertesi gününde Ankara'ya giden İmamoğlu, dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşen İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında "Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler mamoğlu ziyaret bakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu eliyle böyle yakaladı
Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınıf tekrarı geliyor
Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı alarma geçirdi
Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı
Memurlar ülke genelinde iş bıraktı
Dolar, Euro ve altın fiyatları kritik seviyede
Toplu taşımada yeni tarife: Temassız ödeme 60 TL oldu
Ünlü model beyaz bikinisiyle nefes kesti
Koronavirüsün yeni varyantıyla ilgili korkutan uyarı: Aşı yapılmalı