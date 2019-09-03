İmamoğlu'nu tehdit eden Soylu'ya CHP'den yanıt !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan ve tehdit içeren sözlerine CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “’Atanmış’ bir Bakanın, ‘seçilmiş’ bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı alenen tehdit etmesi hadsizliktir! Sizi milli iradeye ve halkın kararına saygıya davet ediyorum. Haddinizi bilin” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır. Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu’nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine!

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na tehdit: Pejmürde ederiz