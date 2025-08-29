  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

İmralı'ya giden DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

İmralı'ya giden DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Güncelleme:

Dem Parti, İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile 3 saatlik görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Yapılan görüşmede teröristbaşı Öcalan’ın barış ve demokratik toplum sürecine dair mesajlar verdiği belirtildi.

Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi’nin (DEM), dün İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Öcalan ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten DEM grubu, bebek katili Öcalan’ın barış ve demokratik toplum sürecine dair açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Öcalan’ın tercihinin demokratik cumhuriyet ve demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğu belirtildi.

DEM grubunun İmralı’da terör örgütü elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası şu ifadelere yer verdi:
"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. ‘Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı’ dedi. Demokratik toplumun, barışın ve entegrasyonun bu sürecin 3 kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşılabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı. Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılmasının ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti. Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının ise sürece zarar verdiğini belirtti. Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bir kez daha dile getirdi."

İHA

text-ad
Etiketler dem parti imralı abdullah öcalan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fahrettin Altun'un oğlunun müthiş yükselişi Fahrettin Altun'un oğlunun müthiş yükselişi Nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'e ''Serdar Ortaç'' şoku! Nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil'e ''Serdar Ortaç'' şoku! Tesla'nın yeni modeli görücüye çıktı! İşte Türkiye fiyatı Tesla'nın yeni modeli görücüye çıktı! İşte Türkiye fiyatı Altın yine coştu; tüm zamanların rekoru kırıldı Altın yine coştu; tüm zamanların rekoru kırıldı Transfer bombası patlıyor! Kerem Aktürkoğlu bavulunu topladı Transfer bombası patlıyor! Kerem Aktürkoğlu bavulunu topladı İstanbul'da mahalleyi sokağa döken patlama İstanbul'da mahalleyi sokağa döken patlama Fenerbahçe'nin tazminat canavarı Mourinho'ya ödeyeceği rakam belli oldu Fenerbahçe'nin tazminat canavarı Mourinho'ya ödeyeceği rakam belli oldu Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu Bankadan gelen bildirime tıkladı, binlerce lira buhar oldu! Bankadan gelen bildirime tıkladı, binlerce lira buhar oldu! Kulüp başkanını öldüren zanlı 300 kilometre uzakta yakalandı Kulüp başkanını öldüren zanlı 300 kilometre uzakta yakalandı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Çin'den gelen tehlike: Milyonlarca üründe kansorejen madde tespit edildi Çin'den gelen tehlike: Milyonlarca üründe kansorejen madde tespit edildi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi! Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi! Meteoroloji açıkladı: Sıcak hava dalgası geri dönüyor Meteoroloji açıkladı: Sıcak hava dalgası geri dönüyor Jandarma aracına çarpan TIR'dan bakın ne çıktı Jandarma aracına çarpan TIR'dan bakın ne çıktı Evinde mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti Evinde mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti Damadını 9 kurşunla öldürdü Damadını 9 kurşunla öldürdü Kayıp kadının çürümeye başlamış cesedi bulundu Kayıp kadının çürümeye başlamış cesedi bulundu