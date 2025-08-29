İmralı'ya giden DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Dem Parti, İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile 3 saatlik görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Yapılan görüşmede teröristbaşı Öcalan’ın barış ve demokratik toplum sürecine dair mesajlar verdiği belirtildi.

Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi’nin (DEM), dün İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Öcalan ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten DEM grubu, bebek katili Öcalan’ın barış ve demokratik toplum sürecine dair açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Öcalan’ın tercihinin demokratik cumhuriyet ve demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğu belirtildi.

DEM grubunun İmralı’da terör örgütü elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası şu ifadelere yer verdi:

"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. Görüşmede, barış ve demokratik toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. ‘Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı’ dedi. Demokratik toplumun, barışın ve entegrasyonun bu sürecin 3 kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşılabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı. Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılmasının ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti. Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının ise sürece zarar verdiğini belirtti. Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bir kez daha dile getirdi."

İHA