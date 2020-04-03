İnfaz düzenlemesinde erken yaşta evliliğe muhalefet şerhi!

TBMM Başkanlığı’na sunulan infaz düzenlemesi kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri iki gün üst üste bir araya geldi. Görüşmelerde, edinilen bilgiye göre AK Parti heyeti teklifi önümüzdeki salı jet hızıyla yasalaştırmak için destek istedi. CHP’liler ise teklife genel olarak karşı olmadıklarını, olumlu katkı vermek istediklerini ancak düzenlemelerin kapsamını “yeterli” bulmadıklarını dile getirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu ve Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’lilerin, suçlarının “ifade özgürlüğü” kapsamında kaldığı belirtilen, özellikle gazeteci ve akademisyenlerin de ceza indiriminden yararlanmasını isteyerek, “Bu kesimleri kapsamayan düzenleme toplum vicdanında kabul görmez” mesajını verdiği öğrenildi. CHP’liler ayrıca teklifin 53. maddesinin 4. fıkrasındaki düzenlemelerle ilgili de çekincelerini paylaştı.

Bu hükümlerin, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarına da “örtülü ceza indirimi” öngördüğünü belirten CHP’lilerin, bunu kabul etmediklerini aktardığı belirtildi. Denetimli serbestliği herkese bir yıl uygulamak yerine, cezanın en az yüzde 40’ının cezaevinde çekilmesini öngören düzenlemeden de vazgeçilmesi istendi.

CHP kaynakları, bu düzenlemenin özellikle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işleyenlerin hapse girmelerinin önünü açacağını ifade etti. AK Parti, CHP ve İYİ Parti arasında önceki gün akşam gerçekleşen görüşmede de “erken yaşta evlilik” suçundan ceza alanlarla ilgili yasal düzenleme çalışması da gündeme geldi. AK Parti’nin bu konudaki görüşlerini sorduğu CHP’lilerin, “Önce teklifi görmemiz gerekiyor. Kamu vicdanını zedeleyecek bir işin içinde olmayız” yanıtını verdiği ifade edilirken, İYİ Parti’nin de “böylesine önemli bir düzenlemenin alelade şekilde teklife eklenmesinin başka mağduriyetlere yol açabileceği” uyarısında bulunduğu kaydedildi. CHP ve İYİ Partililerin, bu düzenlemenin, infaz paketinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, öncelikle bir alt komisyonda tartışılmasının faydalı olacağını vurguladığı kaydedildi.

‘GASP VAR AĞIR TAHRİK YOK’

Görüşmelerde ayrıca İYİ Partililer, teklifte “ağır tahrik indiriminin” de girmesi yönünde görüş bildirdiler. Teklifte, “hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, zimmetine para geçirme” gibi suçların “ceza indiriminden yararlanabildiği” ancak “kendini savunmak amacıyla istemeden bir kişinin ölümüne sebep olan hükümlülerin bu indirimden muaf tutulduğu” anımsatıldı. AK Parti’nin de İYİ Parti’nin bu önerisine “sıcak baktığı” kaydedildi.



