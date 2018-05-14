İsmail Kahraman'dan damadınız FETÖ'cü mü sorusuna bu yanıtı verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, bazı açıklamalarının Atatürk ve laiklik karşıtlığı olarak algılandığı iddialarına yanıt olarak, “Cumhuriyetçiyim, cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım” dedi. İsmail Kahraman gazetecilerin kendisine yönelittiği "Damadınız FETÖ firarisi mi ?" sorusuna “Onu ben bilemem. Şahıslara ait keyfiliktir” diye yanıt verdi.

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığına yeniden başvuru yapmayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. Dönem değerlendirme toplantısı düzenledi.

KAHRAMAN AF SORUSUNA KAPILARI KAPATMADI

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bazı suçlara ilişkin af çağrısının anımsatılması üzerine, Anayasa’ya vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın aksine kapıları kapatmayan Kahraman, af yasasının Meclis’te 330 milletvekilinin oyu ile geçebileceğini vurguladı. Af düzenlemelerinin şartlarını hatırlatan Kahraman, “Af yetkisi, TBMM yetkisidir. Af çıkarma yetkisi Anayasa’da bellidir, hassas bir konudur. 330 milletvekilinin oyuna ulaşılması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili uyum yasalarının Meclis yerine KHK ile uygulanacağı yetkisinin doğru olup olmadığının sorulması üzerine de Kahraman, “Doğru buluyorum” yanıtını verdi.

Kahraman, zaman zaman bazı açıklamalarının Atatürk ve laiklik karşıtlığı gibi algılandığının belirtilmesi üzerine ise, “Cumhuriyetçiyim, Cumhuriyetin temel ilkelerinden yanayım” sözleri ile karşılık verdi.