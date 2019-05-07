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  4. 07 Mayıs 2019 11:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu

YSK'nın İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamasının ardından gözler 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
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YSK'nın İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermesinin ardından son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da tüm gözler 23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kimin yürüteceğine çevrilmiş durumda.

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın aktardığı bilgiye göre, 23 Haziran'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vekalet edecek.

İMAMOĞLU'NUN MAZBATASINI DA İPTAL ETMİŞTİ...

YSK, AK Parti ve MHP İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili kararını açıklamış, 23 Haziran'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. YSK, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını da iptal etmişti..

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