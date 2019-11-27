İstanbul'un su sorunu var mı ? İmamoğlu açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki suya yapılan zamlara değinen İmamoğlu, "Yılık yüzde 56'ın üzerinde akaryakıt zammı var bu ülkede. Enerji zammı yine aynı oranlarda. Şimdi böyle bir ortamda biz 2020'yi konuşuyoruz. Böyle bir ortamda 'biz zam yapmıyoruz' deme şansına sahip değiliz, batarız" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, otogarla ilgili, “İstanbul otogarı yıllar önce yapılmış. Avrupa’nın en büyük otogarı. Yıllar önce yapılmış. Biz bir girdik dehşete düşersiniz. Herkesin bir kenarından tuttuğu, altında bütün suç mekanizmaların kol gezdiği bir yer. Biz orada iradenin, kamu yönetiminin, İstanbul’un kamu idaresinin ispatını ortaya koyduk. Aylık 4 milyon 600 bin lira civarında geliri var artık. Gece orada dolaşmak mümkün değildi. Artık orası kamunun idaresinde, denetiminde” ifadelerini kullandı.

30 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Öğrencilere yönelik çalışmalardan bahseden İmamoğlu, “Yüz bine yakın çocuğumuza halk süt dağıtımı yapıyoruz. Mutluluklarını anlatamıyoruz size. Biz bunu kamuya gösteremiyoruz çünkü yanlış olur. Bunun dışında bütün gençlerimize yardımda bulunacağız. İBB, uzun bir süre sonra adil bir şekilde öğrencilere destek yardımı yapıyor. Buna burs da diyebiliriz. Üç taksitle ödeyeceğiz. Yıllık 100 milyon lira. Saat 22.00’da gençlerimiz listede isimlerini görebilecekler” dedi.

1.7 MİLYARLIK LÜZUMSUZ KAMULAŞTIRMA

Yaptıkları çalışmalar sonrasında büyük bir gelir elde ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, “Bir idari sistem devrimi yapıyoruz biz. Liyakatiyle bu sürece hizmet eden kişiliklerin, hiç kimse benim ahbabım, çavuşum değil. İdari düzenin değişimiyle ilgili kamu ahlakı, kamu yönetimi düzeninin gerçek manasına kavuştuğu sürecin temellerini atıyoruz. Bütçe disiplinini gerçekleştiriyoruz. Cari açığı çok ciddi anlamda disipline ediyoruz. Sadece 1.7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırma bedellerini bertaraf ettik. Herhangi araziyle ilgili kamulaştırma konusunda ihtiyacı olmaksızın karar almış. Böyle başlanan süreci durdurduk. İsraf ve tasarruf diye iki kalemi önceledik. İsrafın bizi nereye getirdiğini 23 Haziran’da bütün topluma verileriyle açıklayacağız” dedi.

SU ZAMMI AÇIKLAMASI

Tartışmalara neden olan su zammıyla ilgili de İmamoğlu, “Şu an İSKİ’nin bütçesinin ciddi bir kısmı enerji, yani elektrik. Türkiye’deki elektrik, doğalgaz, yakıt zammı ortada. Hiçbir zammın kaynağı büyükşehir belediyesi ya da herhangi bir belediye değildir. Ekonomide bu mümkün değil. Yılık yüzde 56’ın üzerinde akaryakıt zammı var bu ülkede. Enerji zammı yine aynı oranlarda. Şimdi böyle bir ortamda biz 2020’yi konuşuyoruz. Bugünü konuşmuyoruz 2020’nin aralık ayına kadar olması gereken zammı konuşuyoruz. Konuştuğumuz şey yüzde 20 oranında bir şey. Belki genel kurul yarın farklı bir karar alır ama bu zam olmadan İSKİ hizmet edemez, yatırım yapamaz. Buna mecburuz. Türkiye’de zam olmasın biz de yapmayalım. Türkiye’de akıryakıt zammı olmasın biz de yapmayalım. Sadece memur, işçi maaş zamları bile yüzde 17 seviyesinde. Böyle bir ortamda ‘biz zam yapmıyoruz’ deme şansına sahip değiliz, batarız. Bugün yapılan su zammı çok normal bir zamdır” ifadelerini kullandı.

İSRAF TARTIŞMALARI

Kendisinden önceki dönemdeki israfı da dile getiren İmamoğlu, “İsrafın küçüğü-büyüğü olmaz. İsraf israftır. Kul hakkı yiyorsan bunun küçüğü veya büyüğü olmaz. Bir de kusura bakmayın ama bin 250 araç az mı? ‘Allah’tan kork’ derler. 6 Mayıs ile 23 Haziran arası o lüks arabaların nereye dağıldığını, nasıl değiştirildiğini biz biliyoruz. Kimse kafasını kuma sokmasın. Biz israfla bu toplumu yüzleştireceğiz. Yanlış yatırımlarla da yüzleştireceğiz. Bunu yapmazsak toplumun bilgi alma hakkını güçlü bir şekilde yönetemeyiz. Kamu yıllık 60-70 milyon lira tasarruf etti” dedi.

İŞTEN ÇIKARMALAR

Tartışmalara neden olan işten çıkarmalarla ilgili de konuşan İmamoğlu, “Biz iş olsun diye adam çıkartmaya gelmedik. İBB’de işini layıkıyla yapan herkese alın terine, emeğin karşılığına verme sözümüz var. Yaklaşık 1400 kişi iki seçim arası alınan insan sayısı. Bunun içerisinde 31 Mart’tan bir ay öncesine kadar ki, kısmı var. Yine proje bitimiyle çıkarılan işçi sayısı. Toplamda emekli olan, işinden ayrılan, yaklaşık 3 bin 800 kişinin çıkarıldığını sizinle paylaşıyorum. Bu kadar çıkarttığımız eleman, ya da emekli olan, ya da kendi ayrılan, ya da proje bittiğinden dolayı ayrılan insanın dışında kalan insanlar şimdi orada çalışan insanlar. Biz herşeyi şeffaf paylaşıyoruz. İlanlarımızı büyükşehir belediyesinin sayfasından net görebilirsiniz. İSPARK’a 50 kadın görevlisi aldık. Nasıl aldığımızı gidip sorgulasınlar. Tümüyle şeffaf. Bu yeni insan kaynakları yönetiminin kamuya girişidir” dedi.

HÜKÜMET İLE İŞBİRLİĞİ

İBB ve hükümetin ortak çalışması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Biz bugün neredeyiz? Tam 25 yıl sonrasındayız. 25 yıl önce kendisine yapılan bir şeye karşı durmuş bir insandan siz ne beklersiniz? Yunus Emre ‘sen sana ne sanırsan başkasına da onu san’ diyor. İşte demokrasi. Sayın Cumhurbaşkanı ile tesadüf yan yana Cuma namazı kıldık. Kendisine bunu sordum. Bu hafta arayacaklar dendi 3 hafta geçti. Ben sayın Cumhurbaşkanı’ın eksik bilgiyle donatıldığını düşünüyorum. Bizi arayan yok. Genel Başkan Yardımcısı sayın Fuat Oktay’ı defalarca aramamıza rağmen dönüş yapılmadı. Siz İstanbul’un çevre düzeni planını oturup büroya kapansanız, toplumun paydaşların, meslek odalarının fikrini almadan bu plan olur mu? Siz gelip İstanbul’da ben de yetkili olacağım iddiasıyla, buranın İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, yanlış yaparsınız. Biz bu kente ihanet ettirmeyeceğiz. Bunu taahhüt ediyorum. Toplumun ortaya koyacağı inisiyatifle, demokrasi ve hukukun verdiği güçle bu şehre ihanet ettirmeyiz. Bu kamu kurumlarının biraraya gelmesini diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği bu kurulun kurulmasını 16 milyon insanın adına talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

DURAN METRO HATLARI

İstanbul’da duran metro hatlarıyla ilgili de İmamoğlu, “İstanbul’da durdurulan metro inşaatlarının devam etmesi için talimat verdim. Bir kere metro inşaatlarında geldiğimizde tam 8 hat durmuştu. Bu 8 hattın tümünün finans kaynağı temin edilmeden yola çıkılmış. Daha evvelsi günü koca tüneli açan makineyle start verdiğimiz Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı 2 yıldır durdurulmuş. Yanlışlarını düzelttiğimiz, proje hatlarını değiştirdiğimiz işler de var. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı toplam 175 milyon Avroluk kredi sözleşmesiyle. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattını başlattık” dedi.

BİR METRO HATTI MÜJDESİ DAHA VERDİ

İstanbullulara yeni bir metro hattı müjdesi de veren İmamoğlu, “Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattını 86 milyon Avroluk kredi sözleşmesiyle start veriyoruz. Tuzlalılara, Pendiklilere, Kaynarcalılara müjde olarak ifade edelim. En uygun vadede en ucuz finansmanla uzun vadeli kredi bulma konusunda arkadaşlarım müthiş yetenekli. Biz bunu başarıyoruz şu anda. Hemen hemen faizler libor seviyesinde. Pazarlık ediyoruz. Daha ucuza maletme konusunda özel çabalarımız var. Mahmutbey’den Beylikdüzü’ne kadar uzanması gereken Esenyurt hattı var. Hattın geçtiği yer belli değil. Hat üzerindeki duraklar belli değil ihaleye çıkılmış. ‘Kervan yolda dizilir’in tam örneği. Şimdi arkadaşlar bunu inceliyor. Ben bunu neden söylüyorum; Bu planlanmasını yapılmadığı dönemden sonra biz geldik, hızlıca arkadaşlarım özel olarak bu alanla ilgileniyorlar. Şimdi şu talimatı verdim, ‘bu hatlar başlayacak’ ve biz başka hatları da devreye sokacağız” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN SU SORUNU

‘İstanbul’un su sorunu var mı?’ sorusuna da İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklaması var; ‘2040’a kadar İstanbul’un su sıkıntısı yok diye. 2071 yılına kadar su sıkıntısı yok diyen belediye başkanları da oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 2040’a kadar İstanbul’un su problemi yok demişti. Sayın Veysel Eroğlu, Melen’in temelini attığında tarihin ve saatini vererek açılış yapacağız demişti. Teknik sorun var. İlave proje geliştirilmiş. Bu proje zaman alacak. İyimser ihtimalle öngörülen süre 3-3,5 yıl. İstanbul 2 yıl üst üste kuraklık yaşarsa ne yazık ki su sıkıntısıyla karşı karşıya kalır. Ne yazık ki 20-25 yıllık süre içinde Melen Barajı çözülmemiştir. Bu projenin bitirilmesi şarttır. Gövdenin tercih edilen betonarme sistem yerine başka bir sistemin yapılması gerektiği durumu var. DSİ’den hızlı, önemli bir hamle bekliyoruz. Buradan istirham ediyorum, gerek sayın bakana gerekse sayın Cumhurbaşkanına. İnşallah o ilişkiyi kurarız, Melen suyu gelir. Oradan İstanbul’a su basmayla ilgili önerimiz var. O kirlilikle ilgili bilgi bana ulaşmadı. Şu andaki mevcut kapasitesi, İBB’nin mevcut baraj kapasitesi 1 yıl için bir tehdit içermemektedir. Şu anda İstanbul’un su sorunu önümüzdeki bir yıl içinde yoktur” cevabını verdi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Hükümetin sık sık dile getirdiği Kanal İstanbul projesini de sert bir dille eleştiren İmamoğlu, “Bir yandan bakanlıklar açıklama yapıyor. Bir yandan ÇED’le ilgili hazırlıklar yapılıyor ama bu konu İstanbul’un gündemi değil. İstanbul’un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı da nettir. Bir buçuk milyar metreküp toprak hareket edecek. Üç tane ilçenin 30 metre yükseldiğini düşünün, böyle bir toprak hareketi. Bunlar olacak iş değil. Bu şehrin geleceğiyle oynamayın. Bu tümüyle yanlış bir iştir. Bu sürecin sıkı takipçisi olacağız. ‘İstanbul’a ihanet ettik’ klişesi vardır hani, bu ihanetleri bir yere koyun sonra da onları yüzle çarpın, o kadar ihanettir Kanal İstanbul” ifadelerini kullandı.