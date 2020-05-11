İşte en başarılı ilçe belediye başkanları

Artı Tv’de yayınlanan Ankara Gündemi programında, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nce yapılan Covid-19 Pandemisinin Toplumsal/Ekonomik ve Siyasal Etkileri Araştırması konuşuldu. Araştırmayı yapan Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, Türkiye’de ilçeler bazında CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin başarı oranı en yüksek ilçe çıktığını söyledi.

İNSANA DOKUNAN BELEDİYELER

Pandemi sürecinde sadece Antalya’da son bir ayda 153 bin kişinin işsiz kaldığına işaret eden Özkiraz; “Türkiye’de ilçeler bazında en yüksek Muratpaşa çıktı. Arkadaşlarım var, Muratpaşa Belediyesi’ne sordum nedir? Bir masa uygulamaları var. İnsanlar telefon ediyor ‘Yardıma ihtiyacım var’ diyor, akşama yardım gidiyor, bu kadar basit bir sistem. İhtiyacı olan insan veya yardıma ihtiyacı olan insanlar arıyor, ‘Bizim yardıma ihtiyacım var’ diyor, En yüksek beğeni olan yerler yardımı en kolay vatandaşa ulaştıran belediyeler. Dokunan belediyelerin hem kendi oy oranlarını hem partilerinin oy oranlarını arttırdıklarını hem de vatandaştan takdir gördüklerini görebiliyoruz” dedi.

30 BÜYÜKŞEHİRİN 90 İLÇESİNDE

Özkiraz’ın, sözünü ettiği Covid-19 salgını sırasında yerel yönetimlerin başarı algısı araştırmasının saha çalışması, İstanbul merkezli Veri Toplama Merkezi VTM tarafından; 6-7 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir belediyesi ve bunlara bağlı 90 ilçede yapıldı. Araştırmada, İlçe belediyenizin koronavirüs salgını sırasındaki sosyal yardım ulaştırma performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna alınan cevaba göre:

ÜMİT UYSAL İLK SIRADA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yüzde 78.3 oranında başarılı görülerek 90 ilçe belediye başkanı arasında ilk sırada yeraldı. Başkan Uysal’ı; yüzde 71.3’le İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yüzde 68.2 ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yüzde 68 ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve yüzde 66.5 ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin takip etti.

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MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇALIŞMALARI

Özkiraz ve Ankara Gündemi programını hazırlayan gazeteci Sibel Hürtaş, ulaşılabilir ve ihtiyaçları çabuk karşılıyor olmanın takdir topladığını belirtti. Programda, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yapılan; tüm ilçeye kapı kapı, yıkanabilir yüzde yüz pamuktan maske dağıtımı, dezenfeksiyon, komsumeclisi.com uygulaması üzerinden ihtiyaç sahibi ile yardım yapanı buluşturan dayanışma sistemi ve belediye uhdesindeki 70 dönümlük alana mısır ekimi çalışmalara dikkat çekildi.