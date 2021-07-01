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İşte Erdoğan'ın ''erken seçim istememe'' nedeni

İşte Erdoğan'ın ''erken seçim istememe'' nedeni

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın erken seçime neden sıcak bakmadığını açıkladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın erken seçime neden sıcak bakmadığını açıkladı.

Seçim yasası nedeniyle erken seçim yapılamayacağını savunan Selvi'nin bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

 

Cumhurbaşkanı bir süredir ısrarla seçimlerin zamanında yani 2023’te yapılacağını söylüyor. Muhalefet ise erken seçim konusunda kararlı.

İktidarın ya da muhalefetin açıklamalarının ötesinde seçim takvimi konusunda dikkate almamız gereken bir nokta daha var. O da Seçim Kanunu.

Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.

AK Parti ile MHP ise Seçim Kanunu’nu değiştiriyor. Seçim Kanunu’nun en erken ekim ya da kasım ayında çıkarılması bekleniyor. Bu demektir ki, 2022 yılının son aylarına kadar erken seçim olmaz. O zaman 2023 yılına giriyoruz demektir. Geriye ne kalıyor? 2023 yılı haziran ayında seçimlere gidileceği için erken seçim 3 ay önceye mi alınacak?

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

Etiketler erken seçim seçim yasası ak parti recep tayyip erdoğan seçim
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