İşte son anket: İstanbul'da seçmen ''usulsüzlük'' olduğuna inanıyor mu ?

EMAX Araştırma Şirketi, İstanbullulara "31 Mart’taki İstanbul seçimlerinde sonucu etkileyecek bir hata yada usulsüzlük yaşandığına inanıyor musunuz" diye sordu.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a oy veren seçmenin yüzde 81.9’u “İnanıyorum” yanıtı verdi.

EMAX Araştırma Şirketi, 10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da 2 bin 105 kişi ile önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniğiyle siyasi gündem araştırması yaptı.

Ankete katılanlara, "31 Mart’taki İstanbul seçimlerinde sonucu etkileyecek bir hata yada usulsüzlük yaşandığına inanıyor musunuz" diye soruldu. Tüm katılımcıların yüzde 46.5'i “İnanmıyorum” dedi.

"İnanıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 41.8'te kaldı. Yüzde 11.7'lik bir kesim ise fikir belirtmedi.

BİNALİ YILDIRIM’A OY VEREN SEÇMEN “USULSÜZLÜK VAR” DİYOR

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a oy veren seçmenin yüzde 81.9'u usulsüzlük veya hata olduğunu düşünürken, yüzde 5.7'si "Hayır, sonucu değiştirecek bir hata veya usulsüzlük yoktur" dedi. Yüzde 12.4’lük bir kesim ise fikir belirtmedi.

2 BİN 105 KİŞİYE SORULDU

Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, İstanbul’u temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Araştırma, İstanbul büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 105 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.