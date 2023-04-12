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İstifalar sürüyor: Memleket Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçtiler

İstifalar sürüyor: Memleket Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçtiler
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nde istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Memleket Partisi'nden iki başkan İYİ Parti'ye geçti. Memleket Partisi Karaman Merkez İlçe Başkanı Levent Kağan Erkocaoğlu ile Karaman İl Teşkilat Başkanı Buğra Arı, partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

Karaman Merkez İlçe Başkanı Levent Kağan Erkocaoğlu ile Karaman İl Teşkilat Başkanı Buğra Arı'nın parti rozetini, İYİ Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Ahmet Demirayak taktı.

Partiye katılımlarla ilgili İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Memleket Partisi Karaman Merkez İlçe Başkanı Levent Kağan Erkocaoğlu aynı zamanda Karaman İl Teşkilat Başkanı Buğra Arı; Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Demirayak'ın takmış olduğu rozetlerle beraber partimize üye olmuşlardır. Katılımlarından dolayı kendilerine ve partimize teveccüh gösteren tüm yeni üyelerimize teşekkür ediyor; partimize bir çay/kahve içmeye değerli Karamanlı hemşehrilerimizi davet ediyoruz." 

Etiketler muharrem ince istifa parti
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