  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti, karma komisyona katılmayacak

İYİ Parti, karma komisyona katılmayacak

İYİ Parti, karma komisyona katılmayacak
Güncelleme:

İYİ Parti, iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının görüşüleceği TBMM Karma Komisyonu'na katılmayacağını duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa - Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 11 Ocak'ta görüşme kararı almıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, karma komisyona ilişkin açıklama yaptı.

Dervişoğlu açıklamasında, "İYİ Parti olarak yarın TBMM Karma Komisyonu'nda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler İYİ Parti tbmm karma komisyonu musavat dervişoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meclis'in en genç vekili Rümeysa Kadak'a taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı
Etek altı fotoğraf çeken sapığın kimliği şoke etti!
Manisa'da petrol heyecanı! Su arayan çiftçi buldu
İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi
Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren proje böyle görüntülendi!
Müslüme'nin annesinden kan donduran itiraf: ''Kayınpederim bana tecavüz etti''
Erdoğan, ''1 kilo süt 10 lira oldu'' diyerek destek isteyen kadına bu yanıtı verdi
Star TV'nin yeni dizisi ''Ömer'' Google'a damgasını vurdu
Depoları doldurmayın, bekleyin! İndirim geliyor!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?