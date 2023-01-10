İYİ Parti, karma komisyona katılmayacak
İYİ Parti, iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasının görüşüleceği TBMM Karma Komisyonu'na katılmayacağını duyurdu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa - Karma Komisyonu, İYİ Partili Lütfü Türkkan ile CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 11 Ocak'ta görüşme kararı almıştı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, karma komisyona ilişkin açıklama yaptı.
Dervişoğlu açıklamasında, "İYİ Parti olarak yarın TBMM Karma Komisyonu'nda bulunmayacağız. Komisyonu ve komisyonun aldığı kararı meşru görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
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