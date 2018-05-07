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  4. 07 Mayıs 2018 15:18

İYİ Parti standına saldırı olayı için MHP'den ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Bağcılar'da İYİ Parti'nin seçim standına yönelik saldırının provokasyon olduğunu söyledi.

İYİ Parti standına saldırı olayı için MHP'den ilk açıklama
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AA'nın haberine göre, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.  Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. 4'ü bıçakla, 4'ü darp sonucu 8 kişi olayda yaralanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yalçın şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır."

Yalçın, provokasyonlar olabileceğine daha önce dikkat çektiklerini belirterek, "Yanlış hesap Cumhur İttifakı'ndan dönecektir" diye konuştu.

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AA

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